В Туле под видом корма для котят изъяты 20 килограммов наркотиков

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В Туле сотрудники правоохранительных органов провели операцию, в ходе которой были обнаружены 20 килограммов наркотиков, замаскированных под корм для домашних питомцев марки ROYAL CANIN. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации источника, груз с кормом следовал из Чехова и доставлялся в жестяных банках. Курьер, который перевозил товар, заявил, что не знал о содержимом и просто выполнял заказ на Калужское шоссе. При проверке банки были открыты, внутри обнаружили порошок, который затем отправили на экспертизу.
Правоохранители задержали получателя корма с запрещенными веществами. Он признался, что планировал сбыть наркотики. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы делают все возможное для установления всех обстоятельств дела.
У жителя Ижевска изъяли 57 килограммов мефедрона сотрудники Росгвардии. Силовики уточнили, что мужчина организовал целую нарколабораторию в собственном дворе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Правоохранители задержали получателя корма с запрещенными веществами. Он признался, что планировал сбыть наркотики. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы делают все возможное для установления всех обстоятельств дела.
У жителя Ижевска изъяли 57 килограммов мефедрона сотрудники Росгвардии. Силовики уточнили, что мужчина организовал целую нарколабораторию в собственном дворе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова