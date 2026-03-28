Достижения.рф

Выпавшему из окна МГТУ имени Баумана студенту оторвало часть ноги

Фото: iStock/globalmoments

Первокурсник МГТУ имени Баумана, выпавший из окна 11-го этажа, лишился части ноги. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Сейчас за жизнь молодого человека борются врачи НИИ имени Склифосовского. После инцидента 15 человек, включая преподавателя, обратились за психологической помощью.

Напомним, все случилось на глазах у сокурсников в учебно-лабораторном корпусе на Рубцовской набережной. Студент пролетел вниз и оказался на козырьке на уровне третьего этажа. В результате падения он получил перелом ноги.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0