Выяснилась предварительная причина схода четырх цистерн грузового поезда с рельсов под Тулой

22 января 2026, 01:44

Губернатор Миляев: Под Тулой с рельсов сошли четыре грузовые цистерны

Фото: Telegram-канал «МЧС Тульской области» @mchs71tula

В Тульской области с железнодорожных путей сошли четыре порожние грузовые цистерны. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.





Инцидент произошел 21 января 2026 года на перегоне Жданка — Товарково в Богородицком районе. Цистерны входили в состав грузового поезда из 71 вагона, следовавшего в Елец.





«Из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая — Елец и Елец — Ожерелье», — добавил Миляев.