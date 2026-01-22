Выяснилась предварительная причина схода четырх цистерн грузового поезда с рельсов под Тулой
Губернатор Миляев: Под Тулой с рельсов сошли четыре грузовые цистерны
В Тульской области с железнодорожных путей сошли четыре порожние грузовые цистерны. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
Инцидент произошел 21 января 2026 года на перегоне Жданка — Товарково в Богородицком районе. Цистерны входили в состав грузового поезда из 71 вагона, следовавшего в Елец.
Губернатор Тульской области уточнил, что взял ситуацию на личный контроль. На место происшествия оперативно направили восстановительный поезд со станции Узловая, профильные службы уже работают на месте. В результате ЧП пострадавших нет.
«Из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая — Елец и Елец — Ожерелье», — добавил Миляев.Обстоятельства случившегося уточняются. Предварительная причина схода вагонов — падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. В настоящий момент 31 вагон поврежденного состава оцеплены и транспортируются.