Выяснилась предварительная причина схода четырх цистерн грузового поезда с рельсов под Тулой

Губернатор Миляев: Под Тулой с рельсов сошли четыре грузовые цистерны
Фото: Telegram-канал «МЧС Тульской области» @mchs71tula

В Тульской области с железнодорожных путей сошли четыре порожние грузовые цистерны. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.



Инцидент произошел 21 января 2026 года на перегоне Жданка — Товарково в Богородицком районе. Цистерны входили в состав грузового поезда из 71 вагона, следовавшего в Елец.

Губернатор Тульской области уточнил, что взял ситуацию на личный контроль. На место происшествия оперативно направили восстановительный поезд со станции Узловая, профильные службы уже работают на месте. В результате ЧП пострадавших нет.

«Из-за аварии ожидаются задержки шести пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая — Елец и Елец — Ожерелье», — добавил Миляев.
Обстоятельства случившегося уточняются. Предварительная причина схода вагонов — падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. В настоящий момент 31 вагон поврежденного состава оцеплены и транспортируются.
Мария Моисеева

