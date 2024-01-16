Россиянка «лечила» 11-летнего сына от зубной боли мефедроном

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На Кубани женщина давала своему одиннадцатилетнему ребенку вещество, содержащее мефедрон, под видом препарата от боли в зубах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.
Помимо этого, мать склоняла сына к употреблению других наркотиков и давала запрещенные вещества несовершеннолетней дочке своей подруги.
На судебном заседании россиянка не признала вину, ей назначили 12 лет тюремного заключения в колонии общего режима. Ребенка передали родственникам по решению суда.
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