Россиянка лишилась iPhone 18 Pro Max во время перелета на Мальдивы
Российская туристка лишилась нового смартфона во время перелета на Мальдивы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, 34-летняя Юлия купила iPhone 18 Pro Max за 200 тысяч рублей в Дубае, а затем отправилась на Мальдивы рейсом авиакомпании Flydubai, положив гаджет в багаж. Уже на месте девушка обнаружила, что ее чемодан вскрывали: на нем были следы взлома. При этом все вещи, кроме нового смартфона, остались на месте. Пассажирка направила перевозчику претензию, однако ответа на свое обращение, по ее словам, так и не дождалась.
Источник отмечает, что у пассажиров рейсов, вылетающих из ОАЭ или следующих в города этого региона, нередко крадут дорогие вещи. Так, в сентябре только за неделю путешественники пожаловались на пропажу ценностей на сумму более двух миллионов рублей. Один из пострадавших россиян рассказал, что после кражи дорогих часов он обратился в полицию, где встретил еще трех соотечественников с похожими историями.
Ранее сообщалось, что россиянка пропала без вести на Кипре после ссоры с возлюбленным из Сирии.
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