Россиянка лишилась iPhone 18 Pro Max во время перелета на Мальдивы

31 октября 2026, 14:42

Baza: у россиянки украли iPhone 18 Pro Max во время перелета на Мальдивы

Фото: iStock/dongfang zhao

Российская туристка лишилась нового смартфона во время перелета на Мальдивы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.