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Россиянка насмерть подавилась блином

Фото: iStock/ NataliPopova

Фото: iStock/ NataliPopova

36-летняя жительница Красноярска Наталья подавилась блином и умерла, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Россиянка собиралась отметить Масленицу на площади в селе Березовское в Курагинском районе. В местном Доме культуры проходили гулянья с концертом, традиционном сжиганием чучела и конкурсом «Блиноед», участником которого стала Наталья.

Очевидцы отмечали, что она так хотела победить, что практически не жевала блины. В какой-то момент россиянка начала задыхаться. Спасти Наталью не удалось, она скончалась до приезда медиков.

Точную причину смерти еще устанавливают. По предварительным данным, Наталья могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что мальчика, которого покусали хаски в Сочи, собираются в субботу перевезти в Москву.

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#красноярский край
#масленица
Ребенка, покусанного хаски в Сочи, собираются перевезти в Москву
01 марта 2025, 12:00

Фото: iStock/ kan2d

Мальчика, которого покусали хаски в Сочи, собираются в субботу перевезти в Москву. В настоящий момент готовятся необходимые для этого документы, сообщил агентству РИА Новости отец ребенка Валентин Королёв.
До этого отец пострадавшего рассказывал агентству, что медики собирались провести консилиум, чтобы определиться, где продолжат оперировать ребёнка - в краевой столице или в Москве.

«Мне уже с утра отзвонилась санавиация, сына будут транспортировать в Москву. Еще неизвестно [кто будет хирургом]. Уже точно, мне именно сама санавиация отзвонилась, они должны сюда приехать», — отметил Королев.
Он подчеркнул, что мальчик до сих пор находится в искусственной коме, из краснодарских медиков на связь с Валентином пока никто не выходил, в случае, если ребёнка транспортируют в Москву, родители поедут следом за ним.

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#собаки
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В Кузбассе силовики спасли женщину от агрессивного сожителя
28 февраля 2025, 22:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, находящегося в алкогольном опьянении, который угрожал сожительнице. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ведомства.
По данным «Сiбдепо», сотрудники Росгвардии прибыли к многоквартирному дому на улице Буркацкого после того, как поступило сообщение о том, что 39-летней женщине нужна помощь. Когда они приехали, их встретила заявительница. Она рассказала, что боится возвращаться домой, потому что её сожитель ведёт себя агрессивно.

В квартире сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который был явно пьян. По предварительной информации, он поссорился с сожительницей после того, как выпил алкоголь и вернулся домой.

Во время ссоры мужчина угрожал женщине и пытался её ударить. Она успела выбежать на улицу и вызвать полицию.

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#сотрудники
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«Нос и губа нежизнеспособные»: отец растерзанного хаски ребёнка рассказал о его состоянии
У растерзанного хаски в Сочи мальчика не прижились губа и нос
28 февраля 2025, 20:23

Фото: iStock/AgFang

У ребенка, на которого напали и искусали две хаски в СНТ «Авиатор» в Сочи, не прижились губа и нос. Об этом рассказал отец пострадавшего мальчика.
«Нос и губа практически нежизнеспособные, прожёванные. Один сосуд диаметром около 0,1 мм», — рассказал отец пострадавшего мальчика в беседе с RT.
Он уточнил, что сейчас отправляется в Краснодар, где врачи проведут консилиум по дальнейшей тактике лечения мальчика.

26 февраля две хаски растерзали 9-летнего ребёнка в районе курорта Красная Поляна в Сочи, когда он возвращался домой из школы. Собаки принадлежат соседям семьи школьника.

Владельцу собак уже предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он признался, что некоторое время не кормил собак, и вину признал.

На сегодняшний день ребенок находится на ИВЛ в очень тяжёлом состоянии.

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Водолаз погиб в зоне проведения работ по ликвидации мазута в Анапе
28 февраля 2025, 19:05

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет проведет проверку по факту гибели водолаза в зоне проведения работ по ликвидации мазута в Анапе.
«Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», — добавили в главке регионального МЧС России.
Уточняется, что погибшим оказался Семен Луговой, мужчина служил спасателем с 2011 года, участвовал во многих операциях, выполняя боевые задачи со всей ответственностью и честностью.

Ранее стало известно, что внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская созналась в убийстве деда с бабушкой.

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#новости
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Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве
Baza: внучка бывшего мэра Самары Тархова призналась, что отравила его
28 февраля 2025, 18:14

Фото: istockphoto/blinow61

В убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова призналась его внучка. Видео опубликовал Следственный комитет. Фигурантка уголовного дела Екатерина Бельская пояснила, что отравила деда и его жену, а части тел жертв раскидала в мусорные контейнеры. Перед этим она заморозила тела азотом.
По информации следователей, Бельская убила родственников, чтобы завладеть имуществом. В совершении убийства ей помогал знакомый, которого сейчас разыскивают.

«В настоящее время обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об аварии с автобусом в Петербурге. Уточнялось, что есть погибшие.

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