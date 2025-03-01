Россиянка насмерть подавилась блином

Фото: iStock/ NataliPopova
36-летняя жительница Красноярска Наталья подавилась блином и умерла, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Россиянка собиралась отметить Масленицу на площади в селе Березовское в Курагинском районе. В местном Доме культуры проходили гулянья с концертом, традиционном сжиганием чучела и конкурсом «Блиноед», участником которого стала Наталья.
Очевидцы отмечали, что она так хотела победить, что практически не жевала блины. В какой-то момент россиянка начала задыхаться. Спасти Наталью не удалось, она скончалась до приезда медиков.
Точную причину смерти еще устанавливают. По предварительным данным, Наталья могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что мальчика, которого покусали хаски в Сочи, собираются в субботу перевезти в Москву.
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Очевидцы отмечали, что она так хотела победить, что практически не жевала блины. В какой-то момент россиянка начала задыхаться. Спасти Наталью не удалось, она скончалась до приезда медиков.
Точную причину смерти еще устанавливают. По предварительным данным, Наталья могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что мальчика, которого покусали хаски в Сочи, собираются в субботу перевезти в Москву.
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Ольга Енгалычева