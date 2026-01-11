Украинский пассажирский автобус попал в ДТП в Финляндии
Украинский пассажирский автобус съехал в кювет на дороге в Финляндии. Об этом сообщило финское издание Yle со ссылкой на местную полицию.
Авария произошла утром на круговой развязке между Национальным шоссе 4 и дорогой Асемантие в регионе Северная Похьянмаа. Водитель автобуса выехал на кольцо на скорости, превышающей безопасную для такого маневра. Несмотря на попытку экстренного торможения, транспорт занесло, и он съехал в кювет.
Уточняется, что в момент аварии в салоне находились пассажиры, но никто из них не пострадал. Другие детали не уточняются.
