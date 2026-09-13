Россиянка ограбила ПВЗ на 300 тысяч рублей и распылила перец в лицо сотруднице

13 сентября 2026, 17:09

Женщина ограбила ПВЗ в Екатеринбурге и пшикнула перцем в лицо сотруднице

Фото: istockphoto/blinow61

В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый произошло ограбление пункта выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов. Об этом стало известно 13 сентября.