Россиянка ограбила ПВЗ на 300 тысяч рублей и распылила перец в лицо сотруднице
В Екатеринбурге в микрорайоне Светлый произошло ограбление пункта выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов. Об этом стало известно 13 сентября.
По информации Е1.RU, злоумышленница похитила украшения на сумму 300 тысяч рублей. Когда сотрудница ПВЗ попыталась воспрепятствовать краже, нападавшая распылила ей в лицо перец из баллончика.
У пострадавшей диагностировали ожоги лица, рук и глаз — ее доставили в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск подозреваемой.
Ранее российские подростки украли продукты из супермаркета, задержали несколько десятков человек. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: