Россиянка охотилась на евреев и колола их шприцем
В Нью-Йорке (Манхэттен) задержали 32-летнюю Анну Мочалову, участницу конкурса красоты «Краса России» 2012 года. Она подозревается в нападениях на почве антисемитизма, пишет Baza.
По данным следствия, Мочалова уколола шприцем в спину 26-летнего раввина, а через пять минут напала на 37-летнего мужчину в кипе — несколько раз толкнула его и пригрозила застрелить. Затем она переключилась на третьего мужчину, но прекратила нападение после того, как тот сказал, что исповедует ислам.
Пострадавшие обратились в больницу. Их жизням ничего не угрожает.
Суд арестовал Мочалову и назначил залог в размере 50 тысяч долларов наличными. В случае если вину докажут, россиянке грозит серьёзный срок.
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