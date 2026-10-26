Россиянка охотилась на евреев и колола их шприцем

26 октября 2026, 17:10

Baza: В Нью-Йорке россиянка охотилась на евреев

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Нью-Йорке (Манхэттен) задержали 32-летнюю Анну Мочалову, участницу конкурса красоты «Краса России» 2012 года. Она подозревается в нападениях на почве антисемитизма, пишет Baza.