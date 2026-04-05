Россиянка пыталась ослепить прохожих лазерной указкой
Жительница Самары пыталась ослепить прохожих лазерной указкой. Об этом пишет «Самарская газета».
Инцидент произошел возле одной из многоэтажек на проспекте Металлургов. По словам очевидцев, женщина выглядывала из окна квартиры на верхнем этаже и светила лазерной указкой, стараясь попасть в глаза прохожим.
Жаловались ли на нее в полицию, не уточняется. Действия самарчанки могут расценить как мелкое хулиганство, что наказывается штрафом или административным арестом до 15 суток.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области пьяная женщина забросала мусором Вечный огонь и стала фигуранткой уголовного дела. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Читайте также: