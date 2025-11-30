Россиянка спаивала приёмного сына-подростка и толкала его на преступления
В Новосибирской области родственники обвиняют местную жительницу Ольгу в противоправных действиях в отношении её приёмного сына-подростка. По их словам, россиянка даёт несовершеннолетнему алкоголь и манипулирует им, угрожая возвратом в детский дом. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
Конфликт перешёл в острую фазу, когда подросток по просьбе женщины устроил погром на дачном участке. Юноша подтвердил, что действовал по указанию Ольги. Камеры наблюдения зафиксировали разбитые окна, уничтоженный урожай и испорченное имущество.
Несмотря на признание, гражданка возместила только часть ущерба, а после начала разбирательства начала оскорблять и угрожать родственникам. Сейчас родные опасаются за состояние детей.
Они начали процесс по лишению Ольгу родительских прав, так как беспокоятся и за приёмного сына, и за её родную дочь. По словам родственников, девочка стала малообщительной и почти не выходит из дома.
