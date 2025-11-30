Россиянка спаивала приёмного сына-подростка и толкала его на преступления

30 ноября 2025, 21:19

В Новосибирской области приёмного сына обвиняют в погроме по указанию опекуна

Фото: Istock/bhofack2

В Новосибирской области родственники обвиняют местную жительницу Ольгу в противоправных действиях в отношении её приёмного сына-подростка. По их словам, россиянка даёт несовершеннолетнему алкоголь и манипулирует им, угрожая возвратом в детский дом. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».