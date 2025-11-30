В Москве мальчик попал под поезд на станции Мичуринец
На западе Москвы поезд сбил 14-летнего мальчика. Об этом сообщает «МК».
Чрезвычайное происшествие случилось 30 ноября. Инцидент произошёл около 19:00 на железнодорожной станции Мичуринец, которая относится к Киевскому направлению.
На место случившегося незамедлительно прибыла бригада медиков. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
Ранее сообщалось о происшествии в Санкт-Петербурге, где подростки перебегали Западный скоростной диаметр. Накануне в Кемеровской области грузовой поезд протаранил легковушку на переезде.
Читайте также: