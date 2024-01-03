Россиянка получила ожоги промежности от взорвавшейся под ней петарды

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В Липецке девушка получила ожоги после взрыва петарды прямо перед ней. Об этом информирует издание «GOROD48».
Инцидент произошел из-за неудачной шутки молодого человека девушки. Мужчина подложил петарду прямо под свою 26-летнюю партнершу. Устройство сработало, когда девушка села на него. Женщину госпитализировали в Липецкую городскую больницу №3.
Заведующий ожоговым отделением медучреждения Илья Копылов заявил, что женщина получила ожоги промежности и ягодиц.
Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок получил тяжелый ожог из-за набора «Юный химик». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак