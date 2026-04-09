В Волгограде подросток заплатил билетами банка приколов за автомобиль
В Волгограде 17-летний юноша купил автомобиль за билеты банка приколов. После сделки продавец понял, что получил не 40 тысяч рублей, а пачку игрушечных купюр. Об этом пишет РИА Новости.
Владелец машины сразу обратился в полицию. Сотрудники быстро нашли подростка, изъяли транспорт и вернули его хозяину.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в США вынесли приговор блогеру Cash Cartier, известному под настоящим именем Калеб Микенс, которого признали виновным в жестоком убийстве своей девушки Шейлы Куэвас.
До этого появилась информация, что в Москве 30-летний программист скончался после того, как съел рыбный рулет «Тигровый» из скумбрии, купленный в интернет-магазине «Рыбец».
