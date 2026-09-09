Россиянка расправилась с трехлетним сыном
В Свердловской области коллегия присяжных заседателей признала виновной 41-летнюю жительницу Екатеринбурга в жестоком убийстве трехлетнего сына. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, пишет «Лента.ру».
В ближайшее время суд определит меру наказания на основе решения присяжных. Как рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, подсудимая на протяжении всего следствия отрицала свою причастность к преступлению и предпринимала попытки смягчить свою ответственность.
Трагический инцидент произошел в начале апреля в одной из квартир. Согласно материалам дела, женщина нанесла ребенку побои, после чего на протяжении более суток не оказывала ему помощи и не вызывала врачей. Мальчик скончался от полученных травм.
Ранее россиянка убила подругу из-за неприязни, а затем распилила и выбросила в мусор. Подробности — в нашем материале.
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