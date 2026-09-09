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Россиянка расправилась с трехлетним сыном

В Екатеринбурге присяжные обвинили мать в убийстве трехлетнего ребенка
Фото: istockphoto/AMilkin

В Свердловской области коллегия присяжных заседателей признала виновной 41-летнюю жительницу Екатеринбурга в жестоком убийстве трехлетнего сына. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, пишет «Лента.ру».



В ближайшее время суд определит меру наказания на основе решения присяжных. Как рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, подсудимая на протяжении всего следствия отрицала свою причастность к преступлению и предпринимала попытки смягчить свою ответственность.

Трагический инцидент произошел в начале апреля в одной из квартир. Согласно материалам дела, женщина нанесла ребенку побои, после чего на протяжении более суток не оказывала ему помощи и не вызывала врачей. Мальчик скончался от полученных травм.

Ранее россиянка убила подругу из-за неприязни, а затем распилила и выбросила в мусор. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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