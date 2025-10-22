Россиянка решила заработать на жизнь, став содержанкой, но попалась мошенникам

22 октября 2025, 20:27

В Петербурге девушка потеряла 219 тысяч рублей после попытки стать содержанкой

Фото: Istock/JuYochi

В Санкт-Петербурге мошенники обманом похитили у 21-летней девушки 219 тысяч рублей. Пострадавшая ранее переехала в город из Тюмени. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».