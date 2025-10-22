Россиянка решила заработать на жизнь, став содержанкой, но попалась мошенникам
В Санкт-Петербурге мошенники обманом похитили у 21-летней девушки 219 тысяч рублей. Пострадавшая ранее переехала в город из Тюмени. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Для заработка соискательница зарегистрировалась на сайте знакомств, где ищут содержанок. После общения с одним из пользователей дама перешла с ним в Telegram и отправила ему интимные фотографии.
Затем мужчина предложил ей пройти обучение криптотрейдингу. Девушка согласилась и по его просьбе переслала фотографии своих документов: паспорта, СНИЛС и ИНН. После этого она перевела на его счета 50 тысяч рублей.
Через два дня злоумышленник запросил ещё 30 тысяч, а после отказа начал угрожать, что опубликует её личные данные и снимки. В начале октября пострадавшая перевела ему ещё 70 тысяч. Когда мошенник потребовал 400 тысяч рублей, пострадавшая прекратила общение и сообщила о произошедшем в полицию.
