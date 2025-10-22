Достижения.рф

Тюменские микрорайоны страдают от буйных наркоманов

В тюменских микрорайонах Лесобаза и Воновка растёт число жалоб на наркоманов
Фото: Istock/corrigan201

Жители тюменских микрорайонов Лесобаза и Воновка фиксируют рост числа инцидентов с людьми в состоянии наркотического опьянения. Жильцы стали активнее направлять жалобы в правоохранительные органы на таких граждан, которые появляются рядом с жилыми домами.



По словам местных жителей, эти люди часто ведут себя неадекватно и агрессивно. Силовики подтверждают, что количество обращений по этому поводу действительно увеличилось. Источник, близкий к правоохранительным структурам, сообщил агентству URA.RU, что оперативные группы работают с каждым таким заявлением.

Собеседник агентства отметил, что в ряде случаев сотрудникам приходится применять физическую силу. Это единственная возможность успокоить агрессивно настроенных граждан и обеспечить безопасность окружающих.

Официальные комментарии от правоохранительных органов не поступали.

Ранее в Москве из реки возле элитного ЖК вытащили труп наркомана.

Ольга Щелокова

