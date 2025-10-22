Тюменские микрорайоны страдают от буйных наркоманов

22 октября 2025, 20:19

В тюменских микрорайонах Лесобаза и Воновка растёт число жалоб на наркоманов

Фото: Istock/corrigan201

Жители тюменских микрорайонов Лесобаза и Воновка фиксируют рост числа инцидентов с людьми в состоянии наркотического опьянения. Жильцы стали активнее направлять жалобы в правоохранительные органы на таких граждан, которые появляются рядом с жилыми домами.