Школьница, сломавшая позвоночник при падении из окна, обвинила отца в побоях

22 октября 2025, 20:05

Школьница в Петербурге сломала позвоночник, спасаясь от родителей через окно

Фото: Istock/wutwhanfoto

Петербургская школьница с переломом позвоночника обвинила отца в избиениях. Инцидент произошёл 21 октября на проспекте Солидарности. Подробности сообщает телеканал 78.ru.