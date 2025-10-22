Школьница, сломавшая позвоночник при падении из окна, обвинила отца в побоях
Петербургская школьница с переломом позвоночника обвинила отца в избиениях. Инцидент произошёл 21 октября на проспекте Солидарности. Подробности сообщает телеканал 78.ru.
Перед падением девушки к её семье приезжала полиция, куда она сообщила об избиении со стороны отца. Выяснилось, что родители строго контролировали дочь, запрещали ей встречаться с возлюбленным, оскорбляли её и угрожали.
Молодой человек пострадавшей утверждает, что родители забрали у девушки телефон и закрыли её в комнате. Оттуда она позвонила с номера сестры с просьбой о помощи. Парень ждал её под окнами, и 17-летняя школьница попыталась спуститься, связав простыни. Конструкция не выдержала, и девушка упала.
Юноша вызвал скорую помощь и оставался с ней до госпитализации. Сейчас школьница находится в больнице, где ей провели операцию.
