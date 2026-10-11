В Москве произошло ДТП, пострадал человек
В Москве в ДТП на Ленинградском проспекте пострадал один человек
На Ленинградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По предварительным данным, авария произошла в районе дома № 40. Информация приводится 11 октября. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Москве произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Все случилось на Щелковском шоссе.
Кроме того, грузовик протаранил ограждение, вылетел на «встречку» и врезался в «Газель». Подробности — в нашем материале.
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