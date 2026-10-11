В Москве произошло ДТП, пострадал человек

11 октября 2026, 11:25

В Москве в ДТП на Ленинградском проспекте пострадал один человек

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На Ленинградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.