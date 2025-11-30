В Зеленогорске пенсионер в балаклаве устроил беспричинный погром в магазине

30 ноября 2025, 19:53

65-летнему жителю Зеленогорска грозит дело за хулиганство в магазине

Фото: Istock/xeipe

В Зеленогорске на проспекте Ленина, 25 мужчина в балаклаве и с ножом ворвался в продуктовый магазин. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.