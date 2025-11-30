В Зеленогорске пенсионер в балаклаве устроил беспричинный погром в магазине
В Зеленогорске на проспекте Ленина, 25 мужчина в балаклаве и с ножом ворвался в продуктовый магазин. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошёл вечером 29 ноября. Дебошир начал разбивать полки с товарами и угрожать покупателям. Причины его действий ещё не выяснили. По информации источника, кражи он не совершал. Сотрудники магазина сразу вызвали полицию.
Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину. Им оказался 65-летний житель Курортного района. Его доставили в отделение полиции и составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
