В Красноярске канализационный люк-убийца влетел в лобовое стекло машины с детьми
В Красноярске фрагмент канализационного люка пробил лобовое стекло автомобиля, в котором ехала женщина с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл на дороге рядом с городской мэрией. Другой автомобиль на скорости проехал по осколку люка, лежавшему на проезжей части. От удара крышка раскололась, и один из фрагментов влетел в лобовое стекло машины женщины.
Осколок попал в пустое пассажирское сиденье. Оно выдержало удар, и дети на задних сиденьях не пострадали. Сама женщина получила лишь царапины. После происшествия основной фрагмент люка так и остался лежать на дороге. Обстоятельства, при которых он там оказался, сейчас выясняются. Автоледи направила заявление в полицию.
