Россиянка утонула во время наводнения в Таиланде

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Российская туристка утонула в Таиланде, на юге которого сейчас бушуют сильные наводнения, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Погибшей Камилле Б. было 24 года. Девушка вместе с молодым человеком отдыхали на острове Самуи. На данный момент мужчина и очевидцы происшествия находятся в отделе полиции — там они дают показания. В море объявлен шторм, на пляже висят красные флаги. Предполагается, что погибшая девушка не обратила на это внимания и отправилась к камням, с них её смыло волной и унесло в море.
В провинции Паттани наблюдаются сильные наводнения. Она располагается недалеко от туристических районов. Нелёгкая ситуация складывается и в городе Хатъяй на юге Таиланда. Жителей Пхукета — основного курорта Таиланда — также призывают быть готовыми к экстренной ситуации.
Ранее неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни в Таиланде.
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В провинции Паттани наблюдаются сильные наводнения. Она располагается недалеко от туристических районов. Нелёгкая ситуация складывается и в городе Хатъяй на юге Таиланда. Жителей Пхукета — основного курорта Таиланда — также призывают быть готовыми к экстренной ситуации.
Ранее неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни в Таиланде.
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Ольга Енгалычева