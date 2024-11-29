Россиянка утонула во время наводнения в Таиланде

Школьные повара в поселке Шушенское Красноярского края получили выговор после публикации в сети видео, на котором они танцуют с оставшимися от разделки костями под песню «Эта любовь» киргизского певца Amirchik. Об этом сообщил руководитель районного управления образования Владимир Киримов. По его словам, увольнять женщин за баловство никто не собирается, так как их некем заменить.