Собака порвала лицо семилетнему внуку Дарьи Донцовой

22 июля 2026, 12:39

Чужая собака покусала семилетнего внука Дарьи Донцовой

Дарья Донцова (Фото: Телеграм/dontsovaofficial)

Семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой Александр пострадал от нападения чужой собаки в селе Дубцы. Об этом сообщается в ее официальном телеграм-канале.





Ребенок играл возле ворот дома своей семьи, когда мимо проходил местный житель со своим питомцем. Животное внезапно набросилось на мальчика, повалило его и вцепилось в голову. При этом хозяин пса не вмешивался в происходящее. Остановить собаку удалось случайному прохожему, который также получил укус. Отогнав агрессивное животное, он взял ребенка на руки и отнес домой.



Позже Александра доставили в больницу, где ему зашили раны на лице. После произошедшего он «напуган, боится посторонних и отказывается от еды». Писательница пообещала обратиться в полицию с жалобой на владельца собаки.

«Вся наша семья любит животных. У нас живут собаки, коты. Хозяин ответственен за поведение своих животных. Если собака агрессивна, она должна быть в наморднике. А то, что Устинов стоял, молча смотрел, как его собака пытается убить ребенка, я никак прокомментировать не могу. Слов нет», — высказалась Донцова.