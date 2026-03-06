Россиянка, выбросившая младенца в мусор в 30-градусный мороз, получила наказание
В Новосибирске суд лишил родительских прав 24-летнюю местную жительницу. Как сообщает kp.ru, в феврале 2024 года женщина выбросила своего новорожденного сына в мусорный контейнер на улице 1905 года.
В момент ЧП на улице стоял 30-градусный мороз, ребёнка случайно нашёл прохожий. Младенец выжил, несмотря на сильный холод. Полиция установила личность матери по записям с камер видеонаблюдения. На тот момент обвиняемой было 22 года. Близкие не знали о её беременности.
После родов женщина уехала к родителям в Колыванский район. Суд признал гражданку виновной в покушении на жизнь ребёнка и приговорил к шести годам колонии общего режима и одному году ограничения свободы. Позже суд лишил её родительских прав. После освобождения мать не сможет воспитывать сына. Отец малыша не интересовался его судьбой.
