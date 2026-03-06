Россиянка, выбросившая младенца в мусор в 30-градусный мороз, получила наказание

06 марта 2026, 20:40

В Новосибирске суд лишил прав мать, выбросившую младенца на мороз

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

В Новосибирске суд лишил родительских прав 24-летнюю местную жительницу. Как сообщает kp.ru, в феврале 2024 года женщина выбросила своего новорожденного сына в мусорный контейнер на улице 1905 года.