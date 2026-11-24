Россиянка выпила вино на Бали и не выжила
Российская туристка погибла после того, как выпила вино во время отдыха на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Речь идет о 30-летней Анастасии Соболевской, которая работала хирургом в отоларингологическом отделении больницы в Санкт-Петербурге. Она прилетела отдыхать на индонезийский остров несколько недель назад. В один из дней девушка купила в местном магазине бутылку вина, выпила ее и отравилась.
В итоге пациентка попала в больницу, где у нее несколько раз останавливалось сердце. Несмотря на усилия врачей, 24 ноября туристка скончалась. Предварительная причина смерти — отравление алкогольными суррогатами. Тело россиянки кремируют, а прах развеют над океаном на Бали. Уточняется, что у девушки остались пожилые родители и сестра-инвалид.
Ранее сообщалось, что россиянин сбежал из больницы на Бали, прыгнул в яму и избил себя камнем.
Читайте также: