Землетрясение ощутили жители Камчатки
Землетрясение зафиксировали возле восточного побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).
По его данным, подземные толчки произошли 25 ноября в 02:29 (24 ноября в 17:29 по мск). Магнитуда достигала 4,3 по шкале Рихтера — такое землетрясение считается ощутимым и способным вызвать незначительные повреждения инфраструктуры.
Эпицентр природного катаклизма находился в 189 километрах юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского, население которого составляет 187 тысяч человек. В свою очередь, очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Ранее, 14 ноября, возле восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Тогда эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 22 км.
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