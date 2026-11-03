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В одном регионе России трупы животных на деревьях обнаружили после Хеллоуина

На Ставрополье на деревьях нашли туши шакалов после Хеллоуина
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

На Ставрополье после Хеллоуина обнаружили тела шакалов без шкур, подвешенные на деревьях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Около десяти обезображенных животных нашли в лесу у села Надежда. Находка испугала местных жителей — они предположили, что зверей могли использовать в неизвестных ритуалах, и направили жалобы в краевую прокуратуру.

В администрации села сообщили, что животину застрелили местные охотники, однако не уточнили, зачем туши развесили на деревьях. Там пообещали убрать останки в ближайшие сутки. МВД Ставрополья начало проверку по факту произошедшего.

Ранее в Пакистане шакал пробрался в дом и покусал годовалого ребенка. Инцидент произошел в деревне.

Никита Кротов

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