В одном регионе России трупы животных на деревьях обнаружили после Хеллоуина
На Ставрополье после Хеллоуина обнаружили тела шакалов без шкур, подвешенные на деревьях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Около десяти обезображенных животных нашли в лесу у села Надежда. Находка испугала местных жителей — они предположили, что зверей могли использовать в неизвестных ритуалах, и направили жалобы в краевую прокуратуру.
В администрации села сообщили, что животину застрелили местные охотники, однако не уточнили, зачем туши развесили на деревьях. Там пообещали убрать останки в ближайшие сутки. МВД Ставрополья начало проверку по факту произошедшего.
Ранее в Пакистане шакал пробрался в дом и покусал годовалого ребенка. Инцидент произошел в деревне.
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