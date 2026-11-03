В одном регионе России трупы животных на деревьях обнаружили после Хеллоуина

03 ноября 2026, 18:01

На Ставрополье на деревьях нашли туши шакалов после Хеллоуина

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

На Ставрополье после Хеллоуина обнаружили тела шакалов без шкур, подвешенные на деревьях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.