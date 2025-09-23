В Домодедово 12-летняя девочка выпила машинное масло
В подмосковном Домодедово 12-летняя школьница выпила машинное масло. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Чрезвычайное происшествие произошло вечером 22 сентября. По предварительной информации, инцидент случился дома. Мать потерпевшей пояснила, что девочка перепутала техническую жидкость с другим напитком. Сразу после этого родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
Врачи, которые прибыли на вызов, осмотрели пострадавшую и приняли решение о немедленной госпитализации. Сейчас ребёнок находится в больнице. Медики оценивают состояние здоровья девочки как средней степени тяжести.
