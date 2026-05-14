В Подмосковье нашли пропавших женщину с маленькой дочерью
Женщина и ее маленькая дочь, пропавшие в подмосковных Химках, найдены живыми. Об этом проинформировали в оперативных службах.
Уточняется, что мать и ее ребёнок живы и находятся в полной безопасности. Им ничего не угрожает.
Благодаря оперативным действиям полиции и волонтеров поискового отряда удалось быстро определить местонахождение жительниц Химок. В ходе поисковых мероприятий добровольцы круглосуточно анализировали информацию от местных жителей и обследовали районы городского округа.
Ранее сообщалось, что в Химках задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у пенсионера свыше миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: