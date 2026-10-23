В Подмосковье съемочная группа подверглась нападению
В Реутове во время съемки репортажа на журналистку напала женщина
В подмосковном Реутове журналистка подверглась нападению во время съемки сюжета о незаконном производстве продуктов. По указанному факту возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.
По данным ведомства, в четверг корреспондент одного из федеральных каналов, находясь в Реутове по заданию редакции, осуществляла видеосъемку в жилом доме, жильцы которого жалуются на расположенный в подвальном помещении цех по производству традиционных национальных блюд. Следствие идет по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
«Во время съемки к корреспонденту подошла сотрудница цеха и, осознавая, что перед ней представитель прессы, действуя с целью воспрепятствования ее законной профессиональной деятельности, применила к женщине насилие, а также разбила смартфон оператору», — сказали в ведомстве.Ранее во Владивостоке группа неизвестных повредила глаз водителю автобуса. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец.