В Подмосковье съемочная группа подверглась нападению

23 октября 2026, 14:14

В Реутове во время съемки репортажа на журналистку напала женщина

Фото: медиасток.рф

В подмосковном Реутове журналистка подверглась нападению во время съемки сюжета о незаконном производстве продуктов. По указанному факту возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.





По данным ведомства, в четверг корреспондент одного из федеральных каналов, находясь в Реутове по заданию редакции, осуществляла видеосъемку в жилом доме, жильцы которого жалуются на расположенный в подвальном помещении цех по производству традиционных национальных блюд. Следствие идет по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).





«Во время съемки к корреспонденту подошла сотрудница цеха и, осознавая, что перед ней представитель прессы, действуя с целью воспрепятствования ее законной профессиональной деятельности, применила к женщине насилие, а также разбила смартфон оператору», — сказали в ведомстве.