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В Нью-Йорке расследуется убийство главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, который был застрелен утром в среду на Манхэттене по пути на конференцию. На месте преступления полицейские обнаружили гильзы с тремя словами, передает канал ABC News.
Полиция считает атаку целенаправленной и спланированной. Нападавший поджидал Томпсона, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся с места происшествия на велосипеде.
По мнению следователей, убийство совершил человек без профессиональной подготовки.
На месте стрельбы были обнаружены гильзы с надписями «отвергай» (deny), «охраняй» (defend) и «низвергай» (depose). Также полиция нашла телефон, предположительно принадлежащий подозреваемому, бутылку воды и обертку от конфеты, которые могут предоставить важные улики, такие как отпечатки пальцев или ДНК.
По данным ABC News, к расследованию подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР).
Ранее «Радио 1» сообщало, что подполье доложило об ударе сил РФ в направлении аэродрома в Киевской области.
Также известно, что житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста.
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По мнению следователей, убийство совершил человек без профессиональной подготовки.
На месте стрельбы были обнаружены гильзы с надписями «отвергай» (deny), «охраняй» (defend) и «низвергай» (depose). Также полиция нашла телефон, предположительно принадлежащий подозреваемому, бутылку воды и обертку от конфеты, которые могут предоставить важные улики, такие как отпечатки пальцев или ДНК.
По данным ABC News, к расследованию подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР).
Ранее «Радио 1» сообщало, что подполье доложило об ударе сил РФ в направлении аэродрома в Киевской области.
Также известно, что житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста.
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Мария Моисеева