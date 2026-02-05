Россиянку задержали в аэропорту Москвы с положенным в багаж от сглаза наркотическим растением
Пассажирка рейса из Таджикистана в Россию попыталась провезти в багаже растение, которое якобы предназначалось от сглаза, но ее остановили таможенники. Об этом пишет TourDom.
Женщина прилетела из Душанбе в московский аэропорт Жуковский и проходила через «зеленый коридор», когда ее выбрали для выборочного досмотра. В ходе проверки на дне чемодана обнаружили необычные растения. Путешественница пояснила, что везла их в качестве оберега.
Экспертиза показала, что в растении содержится психоактивное вещество. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье о контрабанде. В случае подтверждения обвинения ей может грозить до семи лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.
Ранее мужчина приставал к спящей 17-летней попутчице в самолете.
Читайте также: