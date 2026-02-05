Россиянку задержали в аэропорту Москвы с положенным в багаж от сглаза наркотическим растением

05 февраля 2026, 16:03

Пассажирку рейса из Таджикистана задержали в РФ с наркотическим растением

Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажирка рейса из Таджикистана в Россию попыталась провезти в багаже растение, которое якобы предназначалось от сглаза, но ее остановили таможенники. Об этом пишет TourDom.