Россиянку задержали в аэропорту Москвы с положенным в багаж от сглаза наркотическим растением

Пассажирку рейса из Таджикистана задержали в РФ с наркотическим растением
Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажирка рейса из Таджикистана в Россию попыталась провезти в багаже растение, которое якобы предназначалось от сглаза, но ее остановили таможенники. Об этом пишет TourDom.



Женщина прилетела из Душанбе в московский аэропорт Жуковский и проходила через «зеленый коридор», когда ее выбрали для выборочного досмотра. В ходе проверки на дне чемодана обнаружили необычные растения. Путешественница пояснила, что везла их в качестве оберега.

Экспертиза показала, что в растении содержится психоактивное вещество. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье о контрабанде. В случае подтверждения обвинения ей может грозить до семи лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.

Никита Кротов

