RT: причиной высадки пассажиров в Пулково стало сообщение о лжеминировании

Столичный суд отправил в СИЗО экс-гендиректора обанкротившегося ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.