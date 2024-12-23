RT: причиной высадки пассажиров в Пулково стало сообщение о лжеминировании

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Причиной массовой высадки пассажиров из самолетов в петербургском аэропорту Пулково стало сообщение о лжеминировании. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.
«Более десяти рейсов задержали в петербургском Пулково. Проводилась проверка из-за сообщения о лжеминировании», — говорится в сообщении.
Как отметил источник издания, сейчас в аэропорту усилили меры безопасности для нормализации обстановки.
Ранее «Радио 1» сообщало о массовой высадке пассажиров из самолетов в аэропорту Пулково. В результате происшествия было задержано минимум 11 рейсов.
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Иван Мусатов