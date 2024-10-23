RT: тело погибшей в Ташкенте журналистки Паперной кремируют на родине

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Тела журналистки Инессы Паперной и ее друга, которые погибли в гостинице Ташкента в результате отравления, кремируют на родине. Их уже доставили в Москву, сообщил журналистам RT отец погибшего Максима Радченко. Родственники не исключили подачи гражданских исков к гостиничной администрации.
По словам собеседника, тела к отправке в РФ готовили специалисты ритуального агентства на территории Узбекистана. Стоимость услуг в рублях составила примерно 400 тысяч.
Накануне во вторник, 22 октября, проинформировали, что в номере отеля в Ташкенте обнаружили тело журналистки из России Инессы Паперной, а также ее друга Максима Радченко. Сообщалось, что, предположительно, смерть наступила от отравления болотным газом.
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