Румыния ввела режим ЧС из-за загрязнённой органическими хлоридами нефти из Азербайджана
Министерство энергетики Румынии объявило режим чрезвычайной ситуации кризисного уровня после получения из Азербайджана 92 тыс. тонн нефти, загрязнённой органическими хлоридами, и отказа от второй партии такого же объёма.
Загрязнение было обнаружено при погрузке в турецком порту Джейхан.
Компания Petrom, проведя анализы, забраковала обе партии сырья (общим объёмом 184 тыс. тонн), что сделало их непригодными для нефтеперерабатывающего завода Petrobrazi. Ведомство уведомило о кризисе Европейскую комиссию.
Это уже второй случай за месяц: ранее Bloomberg сообщал о претензиях международных компаний к качеству азербайджанской нефти. Параллельно стало известно, что BP-Azerbaijan приобрела у госнефтекомпании SOCAR доли в двух шельфовых проектах.
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