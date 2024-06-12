С компании брата Максима Галкина* захотели взыскать более 2 миллионов рублей

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Завод имени Дегтярева намерен взыскать более двух млн рублей с фирмы брата Максима Галкина* Дмитрия ООО «Оружейные мастерские» о задолженности по договору поставки на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Арбитражный суд города Москвы.
«Исковое заявление ОАО «Завод им В.А. Дегтярева» к ООО «Оружейные мастерские» принято к производству, дата его рассмотрения пока не назначена», — рассказал представитель суда.Сумма иска к брату артиста составляет 2 миллиона 172 тысячи рублей. Иск приняли к производству, но дату рассмотрения еще не назначили. Другие детали не сообщаются.
Завод имени Дегтярева специализируется на производстве стрелкового оружия для Министерства обороны России, а «Оружейные мастерские» выпускают боеприпасы для нужд ведомства.
Ранее сообщалось, что дело против адвокатов Алексея Навального** поступило в суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
**Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
Алина Юрчак