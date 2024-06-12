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С компании брата Максима Галкина* захотели взыскать более 2 миллионов рублей

Завод им. Дегтярева хочет взыскать более 2 миллионов с компании брата Галкина*
12 июня 2024, 23:40
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

Завод имени Дегтярева намерен взыскать более двух млн рублей с фирмы брата Максима Галкина* Дмитрия ООО «Оружейные мастерские» о задолженности по договору поставки на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Арбитражный суд города Москвы.
«Исковое заявление ОАО «Завод им В.А. Дегтярева» к ООО «Оружейные мастерские» принято к производству, дата его рассмотрения пока не назначена», — рассказал представитель суда.
Сумма иска к брату артиста составляет 2 миллиона 172 тысячи рублей. Иск приняли к производству, но дату рассмотрения еще не назначили. Другие детали не сообщаются.



Завод имени Дегтярева специализируется на производстве стрелкового оружия для Министерства обороны России, а «Оружейные мастерские» выпускают боеприпасы для нужд ведомства.

Ранее сообщалось, что дело против адвокатов Алексея Навального** поступило в суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

**Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
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#боеприпасы
#заявление
#новости
#поставки
Неизвестный открыл стрельбу в Оптиной пустыне: Прихожане спрятались в храме
Мужчина открыл стрельбу на дороге Козельск — Оптина пустынь: пострадала женщина
12 июня 2024, 23:39

Фото: istock / A_N

Монастырь Оптина пустынь закрыли из-за стрельбы — дорога к обители оцеплена, в настоящее время продолжается поиск вооруженного мужчины. Об этом информирует Телеграм-канал Reado.
По данным издания, сейчас все прихожане Оптины пустыни находятся в монастыре, который закрыли из-за опасности.

Территория обители оцеплена полицейскими, начаты следственные действия.

В региональном правительстве заявили, что неизвестный человек в неадекватном состоянии остановил машину на дороге Калуга-Оптина пустынь и начал стрелять в воздух и землю. Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск. Дорога к монастырю перекрыта.

В пресс-службе правительства региона заявили, что от выстрела в землю рикошетом куском асфальта легкую травму получила женщина.

Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

Как заявил наместник в разговоре с РИА Новости, в самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших.

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#происшествия
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Названа причина обысков у старшего брата Максима Галкина*
РБК: у брата Максима Галкина* прошли обыски по делу о хищении в Минобороны
12 июня 2024, 22:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Обыски в компании Дмитрия Галкина, старшего брата юмориста Максима Галкина*, связаны с уголовным делом о хищении в Минобороны России, сообщает РБК со ссылкой на источник.
По словам источника, компания, вызвавшая интерес следователей, занимается ремонтом бронетранспортеров. В ходе обысков из офиса компании были изъяты носители информации и офисная техника. Следственные действия также проводились в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе.

Ранее стало известно об обысках у старшего брата Максима Галкина* Дмитрия.

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В московском метро обрушился потолок
12 июня 2024, 22:10

Фото: iStock/Andrey Orekhov

В московском метро на станции «Третьяковская» обрушился карниз над пересадочной лестницей.
Об этом 12 июня сообщили в Telegram-канале «Новости Москвы».

Отмечается, что никто не пострадал.

Добавим, что за сегодняшний день это уже второе похожее ЧП в столичной подземке. Ранее остановилось движение от станции метро «Текстильщиков» до «Котельников»

Причиной оказалось дерево, которое упало на пути из-за непогоды, сильного ветра и ливня.

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США приближаются к небывалой природной катастрофе
Daily Mail: США грозит девятибалльное землетрясение и цунами высотой 30 метров
12 июня 2024, 21:57

Фото: istockphoto.com/maconline99

США могут столкнуться с разрушительными последствиями девятибалльного землетрясения и 30-метрового цунами, как пишет Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых.
В статье отмечается, что подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение, которое будет даже более разрушительным, чем ожидаемая «большая встряска» в Калифорнии.

Разлом в этом регионе состоит не из одной сплошной полосы, а разделен на четыре сегмента. Это открытие предвещает огромную катастрофу, так как тектонические плиты могут «наехать» друг на друга, создавая давление и рискуя вызвать мощное девятибалльное землетрясение.

По мнению ученых, такое стихийное бедствие может вызвать цунами высотой до 30 метров и более, а также привести к гибели свыше 10 000 человек.

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#землетрясение
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Под Первоуральском Robinson R44 совершил жесткую посадку, двое пострадали
12 июня 2024, 20:18

Фото: iStock/BogdanV

Под Первоуральском в Свердловской области, рядом с базой отдыха «Светофор», американский легкий четырехместный вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку. Об этом сообщил Telegram-канал 112, ссылаясь на свои источники.
По данным канала, в вертолете находились два человека.

«Они пострадали, сейчас их госпитализируют», — указано в сообщении.
В конце мая представитель Росавиации Артем Кореняков сообщил, что вертолет Ми-8 получил повреждения стоек шасси и хвостовой балки при жесткой посадке в Мурманской области, но пассажиры не пострадали.

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#пассажиры
#вертолёт
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Ребенок с мужчиной погибли при падении дерева на пляже в Подмосковье
12 июня 2024, 19:53

Фото: istockphoto/aga7ta

В подмосковном Щёлково ребенок и мужчина погибли при падении дерева во время грозы
«На пляже в Щелковском городском парке из-за непогоды дерево упало и насмерть придавило мужчину с ребенком. Сейчас там работают следователи, полицейские и скорая помощь», — сообщил представитель МЧС, пишет РИА Новости.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала, что в Щелкове начата доследственная проверка. По ее словам, погибли местный житель и его 9-летний внук.

По предварительным данным, они возвращались с пляжа через парк и во время сильного ветра с дождем укрылись под деревом. В какой-то момент часть дерева упала на них, причинив смертельные травмы.

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#новости
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В Германии нашли тело пропавшей девятилетней девочки из Украины
Bild: В Германии нашли тело убитой 9-летней девочки из Украины
12 июня 2024, 15:44

Фото: iStock/eranicle

Правоохранительные органы опознали тело девятилетней украинки, найденное накануне в лесу. Об этом информирует Bild.
Напомним, ребенок пропал без вести 3 июня по дороге в школу. Одной из возможных причин исчезновения девочки является ее встреча с биологическим отцом, которого ранее видели в Чехии.

Тело малышки обнаружили вдали от лесных тропинок, в зарослях непроходимой местности. Согласно данным полиции, девочка стала жертвой преступления. В настоящее время расследуется дело об убийстве.

Уточняется, что по результатам следствия и экспертизы, нет никаких доказательств того, что ребенок стал жертвой сексуального преступления.

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Глава Бурятии: участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим

Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
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#девочка
#германия
#украина
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Глава Бурятии: участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим
12 июня 2024, 15:38

Фото: iStock/globalmoments

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с избиением девушки в Улан-Удэ.
Глава Бурятии отметил, что администрация держит ситуацию на контроле. Цыденов отметил, что правоохранительные органы уже установили личности всех участников преступления.

По его словам, все понесут наказание: и родители, и подростки. Выяснилось, все подростки, избивавшие девушку, из проблемных семей.

Некоторых родителей уже привлекали к ответственности за уголовные преступления. Примечательно, что один из подростков уже был судим.

Ранее сообщалось, что группа подростков обрила девочку, после чего избила по неустановленной в настоящее время причине.

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Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына

Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
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#родители
#наказание
#администрация
#драка
#бурятия
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Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына
12 июня 2024, 15:18

Фото: iStock/Zolnierek

Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом сообщила о нем в полицию, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.
Согласно информации источника, женщина обещала исправиться. В настоящее время на ее банковском счету хранится около 1,5 млн рублей.

Уточняется, что женщина долго жила в Иваново. В Челябинск ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским.

После она нашла себе парня и переехала. Эта же подруга предложила Дарье Ф. обосноваться в Челябинске с целью работы у Ходоровского.

Напомним, генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован. Он будет находиться под стражей два месяца.

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#суд
#тюрьма
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