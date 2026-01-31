С погибшим в Турции пловцом Свешниковым простились в Подмосковье

31 января 2026, 18:09

Погибшего в Турции пловца Свешникова похоронили в подмосковном Одинцово

Прощание с российским пловцом Николаем Свечниковым, погибшим в Турции во время заплыва через Босфор, прошло 31 января в церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Подмосковье.