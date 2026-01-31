С погибшим в Турции пловцом Свешниковым простились в Подмосковье
Прощание с российским пловцом Николаем Свечниковым, погибшим в Турции во время заплыва через Босфор, прошло 31 января в церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Подмосковье.
Как пишут «Известия», проводить спортсмена в последний путь пришли его близкие, друзья, ученики и другие участники церемонии. После отпевания Свечникова похоронили.
Тело пловца доставили в Россию 24 января — самолет с ним приземлился в аэропорту Внуково. Ранее, 22 числа, родственница спортсмена Алена Караман сообщала, что семья намеревается забрать тело на родину, а также отмечала, что родители уже провели опознание.
Тело мужчины обнаружили в проливе Босфор 20 января. В тот же день Генконсульство России в Стамбуле настояло на проведении ДНК-экспертизы для подтверждения личности. Как передавал CNN Turk 22 января, анализ ДНК подтвердил, что найденное тело принадлежит Свечникову.
Свечников пропал 24 августа 2025 года во время заплыва в Стамбуле: отплыв примерно на 500–600 метров, он не достиг финиша и исчез из виду.
Читайте также: