С территории Ливана запустили новые ракеты в сторону Израиля

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С территории Ливана были выпущены новые ракеты в сторону Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera.
Количество и тип ракет не уточняются. Отмечается, что в городе Кацрин и соседних поселениях была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на севере Израиля.
В ночь на 14 апреля Иран нанес воздушный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что по целям на израильской территории были выпущены ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам представителя министерства обороны Израиля Даниэля Хагари, Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников. Тегеран заявил, что цели были уничтожены, в то время как израильтяне утверждают, что 99% ракет и беспилотников были сбиты за пределами страны.
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Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на севере Израиля.
В ночь на 14 апреля Иран нанес воздушный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что по целям на израильской территории были выпущены ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам представителя министерства обороны Израиля Даниэля Хагари, Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников. Тегеран заявил, что цели были уничтожены, в то время как израильтяне утверждают, что 99% ракет и беспилотников были сбиты за пределами страны.
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Александр Климов