Женщина швырнула пивные бутылки в трёхлетнего мальчика, который помогал ей подняться
Во Флориде женщина упала с велосипеда и напала на трёхлетнего мальчика, который хотел ей помочь. Об этом пишет CBS News.
Инцидент случился в этот вторник. Когда жительница Форт-Уолтон-Бич Кэролин Миллер рухнула посреди улицы, ребёнок подбежал к ней, чтобы проверить, всё ли в порядке. Однако женщина не желала помощи и бросила в несовершеннолетнего две пустые пивные бутылки. Мальчик не пострадал — по словам очевидцев, его спасло то, что он успел вовремя пригнуться.
Теперь Миллер обвиняют в нападении с применением «смертельного оружия», поскольку ребёнок мог получить серьезные травмы. Женщина не смогла внятно объяснить свою агрессию. Она заявила полицейским, что ей показалось, будто на неё напали.
