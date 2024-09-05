Самый пошлый заказ в жизни: московского курьера попросили отвезти интим-игрушку с наркотиками

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Московского курьера попросили доставить интим-игрушку якобы на день рождения подруги, но внутри оказался сверток с наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Посылку он отнес в полицию, указано в материале.
По данным издания, курьер провел в ожидании получателя больше 20 минут, а пакет с посылкой ему не понравился сразу, потому он и решил отнести его в полицию — на всякий случай. Оказалось, что интуиция не подвела молодого человека — внутри интим-игрушки полицейские нашли сверток с наркотиками.
Ранее сообщалось, что в Москве напали с ножом на курьера верхом на электровелосипеде. В ходе перебранки его ранили в живот. Нападавшие сбежали, а доставщика увезли в больницу.
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