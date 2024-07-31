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Самолет, направлявшийся из Москвы в Уфу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за задымления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Сообщается, что на борту находились 176 пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным надзорного ведомства, сработал датчик задымления заднего отсека. Для пассажиров в аэропорту работает мобильная приемная. В Приволжской транспортной прокуратуре контролируют соблюдение их прав. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее пилот самолета с 193 пассажирами на борту упал в обморок во время полета. Воздушное судно следовало из Лондона в Лиссабон. Второй пилот авиакомпании EasyJet потерял сознание во время полета. После приземления самолёт ожидала бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в лиссабонскую больницу Санта-Мария.
Авиакомпания вынудила женщину оставить кошку в Европе из-за отсутствия документов на русском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее пилот самолета с 193 пассажирами на борту упал в обморок во время полета. Воздушное судно следовало из Лондона в Лиссабон. Второй пилот авиакомпании EasyJet потерял сознание во время полета. После приземления самолёт ожидала бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в лиссабонскую больницу Санта-Мария.
Авиакомпания вынудила женщину оставить кошку в Европе из-за отсутствия документов на русском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова