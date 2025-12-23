Самолет «Победы» подал сигнал бедствия и экстренно сел в Москве
Самолет российской авиакомпании «Победа», следовавший из Чебоксар, подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл в 11:56 по московскому времени.
Как сообщает Telegram-канал Mash, посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Самолет приземлился без осложнений, несмотря на техническую неисправность. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала неисправность носовой стойки воздушного судна.
