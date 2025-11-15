В США сообщили о проведенных испытаниях ядерной бомбы

15 ноября 2025, 06:17

В августе США устроили испытания со сбросом термоядерной бомбы B61-12 без боезаряда

Фото: iStock/aksym Kapliuk

Соединенные Штаты провели серию летных испытаний тактической термоядерной авиабомбы B61-12 с истребителем F-35. Испытания подтвердили надежность этого самолета для выполнения ядерных миссий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сандийскую национальную лабораторию Минэнерго США.