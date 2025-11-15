В США сообщили о проведенных испытаниях ядерной бомбы
Соединенные Штаты провели серию летных испытаний тактической термоядерной авиабомбы B61-12 с истребителем F-35. Испытания подтвердили надежность этого самолета для выполнения ядерных миссий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сандийскую национальную лабораторию Минэнерго США.
Тесты проводились на полигоне Тонопа в Неваде с 19 по 21 августа 2025 года, за ними также наблюдало Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).
Истребители пятого поколения F-35 осуществляли доставку и сброс инертных боеприпасов ядерной гравитационной бомбы B61-12.
Напомним, что 14 ноября стало известно о планах убедить президента США Дональда Трампа отказаться от идеи возобновления ядерных испытаний на территории страны.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что планы США по проведению ядерных испытаний не связаны с текущей политической ситуацией или недавними заявлениями российских властей. Он назвал эту тему медийным шумом.
