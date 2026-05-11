Стало известно о столкновении двух самолетов над Германией
DPA: над Германией столкнулись два небольших самолета, пострадавших нет
В воскресенье днем на юго-западе Германии, в небе над городом Хоккенхайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг), на высоте около 800 метров столкнулись мотопланер и винтовой самолет. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения, сообщает агентство DPA.
Однако пилоты смогли самостоятельно вернуться на аэродромы в Шпайере и Хоккенхайме и благополучно приземлиться. Никто из находящихся на борту — ни летчики, ни пассажир одного из самолетов — не пострадал. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что опубликованные данные расшифровки бортовых самописцев Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines, разбившегося в марте 2022 года, указывают на возможную связь катастрофы с конфликтом в кабине экипажа. Лайнер, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в горной местности 21 марта 2022 года. Жертвами трагедии стали 132 человека. Это крупнейшая авиакатастрофа в Китае за последние десять лет.
По данным источников, знакомых с ходом расследования при участии Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), анализ параметрического и речевого самописцев показал необычные изменения в последние секунды полета. На крейсерской высоте около 8,9 тыс. метров воздушное судно внезапно перешло в крутое пике.