Стало известно о столкновении двух самолетов над Германией

11 мая 2026, 20:42

DPA: над Германией столкнулись два небольших самолета, пострадавших нет

В воскресенье днем на юго-западе Германии, в небе над городом Хоккенхайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг), на высоте около 800 метров столкнулись мотопланер и винтовой самолет. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения, сообщает агентство DPA.





Однако пилоты смогли самостоятельно вернуться на аэродромы в Шпайере и Хоккенхайме и благополучно приземлиться. Никто из находящихся на борту — ни летчики, ни пассажир одного из самолетов — не пострадал. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.







