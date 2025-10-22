В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

22 октября 2025, 04:28

Росавиация: В аэропортах Пензы и Пскова ввели временные ограничения на полеты

Фото: iStock/Chalabala

В аэропортах Пензы и Пскова ввели временные ограничения на полеты. Соответствующее сообщение распространил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.