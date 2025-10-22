В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Пензы и Пскова ввели временные ограничения на полеты. Соответствующее сообщение распространил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Воздушные гавани прекратили прием и отправку самолетов с 03:41 по московскому времени. В своей публикации Кореняко объяснил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
