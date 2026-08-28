Семья нашла мусор в желе из популярного магазина в Подмосковье
Семья из Красногорска нашла мусор в желе из магазина «ВкусВилл»
В Красногорске семья обнаружила странные вкрапления в детском желе, приобретенном в сети «ВкусВилл». Об этом 28 августа пишет «Shot Проверка».
На опубликованных кадрах видно, что в десерте присутствует субстанция, напоминающая мусор или насекомое. Срок годности продукции, выпущенной Преображенским молочным комбинатом, не истек.
Покупатели заявили о намерении обратиться в Роспотребнадзор, так как реакция от службы поддержки магазина на их жалобу пока не поступила. Другой информации не приводится.
Ранее Роспотребнадзор закрыл восемь суши-баров в Новосибирске. Подробности — в нашем материале.
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