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Сбежавшие из липецкой колонии направлялись в Подмосковье и Узбекистан — МВД

26 октября 2024, 17:27
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Сбежавшие из липецкой колонии заключенные направлялись в подмосковный регион и в Узбекистан.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала у себя в Telegram-канале фрагменты допроса заключенных. Таким образом из шестерых зэков за границу направлялись четверо, а в Подмосковье — еще двое.

Открыто уголовное производство о халатности в отношении должностных лиц.



Перед этим двоих нарушителей взяли под Тамбовом и двух — под Липецком. Один из них сопротивлялся при задержании.

Побег обнаружили 26 октября во время обхода территории колонии. Позже выяснилось, что сбежавшие сделали подкоп. Все заключенные — выходцы из Средней Азии.

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#россия
#липецкая область
#подмосковье
#узбекистан
#криминал
#тюрьма
#колония
#новости
В Пермском крае девятиклассник получил ранение в голову из пневматики
26 октября 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Aleksandr Bushkov

Ранение в голову получил девятиклассник из пневматической винтовки в сельской школе Пермского края. Об этом сообщает «Парма-Новости».
По информации журналистов, инцидент произошел в середине октября. Пуля попала в висок 15-летнего подростка. По предварительным данным, когда все случилось, в классе отсутствовал педагог.

Мальчика удалось спасти, в настоящее время его наблюдают нейрохирурги в Перми. Причины произошедшего неизвестны. Уточняется, что сельчане обсуждают две версии случившегося, пока следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что произошло на одной из станций московского метро. Известно, что задержанный злоумышленник уже имеет судимость.

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#россия
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#новости
#оружие
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#подростки
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Пойманы еще два беглеца из липецкой колонии
Еще двух бежавших из липецкой колонии заключенных поймали полицейские
26 октября 2024, 15:55

Фото: iStock/Rawf8

Полицейские поймали еще двух бежавших из липецкой колонии заключенных. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его данным, беглецов задержали на территории Липецкой области.
«Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — подчеркнул глава региона.
Ранее в сети появились фотографии подкопа, вырытого сбежавшими из исправительной колонии №2 в Липецкой области заключенными. На снимках видно, что злоумышленникам удалось глубокий тоннель. Согласно предварительным данным, длина тоннеля составляет 65 метров.

Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. Двух беглецов задержали в Тамбовской области.

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#розыск
#колония
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#инцидент
#задержание
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В московском метро агрессивный пассажир жестоко избил женщину
Прокуратура: в метро Москвы задержали напавшего на пассажирку мужчину
26 октября 2024, 15:21

Фото: iStock/JoyNik

В московском метро задержали мужчину, который жестоко избил пассажирку. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в вагоне поезда. Согласно информации ведомства, мужчина несколько раз ударил женщину руками, а когда выходил из вагона на станции метро «ВДНХ», нанес ей еще один удар ногой, от которого пострадавшая упала. Ей потребовалась помощь медиков.

Личность задержанного установили. Выяснилось, что ранее он был судим.

Ведется дело по статье 116 УК РФ. Причина, по которой мужчина повел себя агрессивно, в настоящее время остается неизвестной.

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#удар
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В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области задержали еще двух заключенных, сбежавших из ИК-2
26 октября 2024, 15:00

Фото: iStock/Rawf8

Еще двое беглых заключённых задержаны правоохранителями в Липецкой области. Об этом написал губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
По словам главы региона, розыск оставшихся двух преступников продолжается. Все оперативные службы сосредоточены на поиске заключенных.

Ранее несколько беглецов были пойманы в Тамбовской области.

Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии.

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#уголовное дело
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#фото
#сотрудники
#липецкая область
#тюрьма
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Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых
«112» опубликовал фото подкопа, который вырыли заключенные ИК-2 для побега
26 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/urzine

Опубликованы фотографии подкопа, вырытого сбежавшими из исправительной колонии №2 в Липецкой области заключенными. Снимки опубликованы в Telegram-канале «112».
На снимках видно, что злоумышленникам удалось глубокий тоннель. Согласно предварительным данным, длина тоннеля составляет 65 метров. Внутри него осужденные оставили вещи.




Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. Двух беглецов задержали в Тамбовской области.

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#вещи
#сотрудники
#тюрьма
#липецкая область
#преступники
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Рейды пройдут в челябинском Коркине после убийства женщины-таксиста
26 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/Dzurag

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркине, где ранее произошли волнения из-за убийства таксистки. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.
По словам Текслера, необходимо проверить источники доходов подозреваемых лиц, а также преступления, о которых говорят люди. Он отметил, что все действия должны производиться под контролем прокуратуры с соблюдением норм законодательства.

Текслер также отрицательно оценил работу органов власти в Коркине.

Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.

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В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2
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#убийство
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Появилось видео задержания двух бежавших из липецкой колонии заключенных
26 октября 2024, 13:18

Фото: iStock/Thomasaf

В сети появилось видео с предположительным моментом задержания двух заключенных, которые бежали из колонии в Липецке. Кадры поимки беглецов публикует телеграм-канал «Baza», отмечая, что они оказали сопротивление полицейским.
По информации издания, на кадрах запечатлен момент задержания Бахтиера Жумаева и Хуршидбека Ганиева.


Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что двух беглецов удалось задержать в Тамбовской области, куда они успели добраться на попутках. Их поймали местные сотрудники ДПС. Полицейские выясняют, почему водители согласились везти людей в робах, а также разыскивают остальных заключенных, так как после побега они все разделились.

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#полицейские
#сотрудники
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#задержание
#колония
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Стало известно, каким образом заключенные сбежали из колонии в Липецке
Baza: шесть заключенных сбежали из колонии в Липецке при помощи двух подкопов
26 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/OlFedv

В сети появились детали побега шестерых заключенных из колонии общего режима №2 в Липецке. По информации телеграм-канала «Baza», им удалось выбраться наружу при помощи двух подкопов, длина одного из них достигла 37 метров.
Издание отмечает, осужденные вырыли первый тоннель в заброшенном цеху, который вывел их во внутренний двор колонии. Второй подкоп они раскопали под забором, который и вывел их на свободу.

Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что двух беглецов удалось задержать в Тамбовской области, куда они успели добраться на попутках. Их поймали местные сотрудники ДПС. Полицейские выясняют, почему водители согласились везти людей в робах, а также разыскивают остальных заключенных, так как после побега они все разделились.

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В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2

Стало известно, как долго заключенные липецкой ИК-2 готовили побег

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#двор
#полицейские
#сотрудники
#колония
#инцидент
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в удобном формате
В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2
26 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/BrianAJackson

Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области. Об этом написал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что до Тамбовской области осужденные добрались на попутках, там их задержали сотрудники ДПС. В настоящее время правоохранители выясняют, по какой причине водители согласились везти беглых заключенных.

Местонахождение остальных беглецов устанавливается. После побега из учреждения зэки разделились.

Все оперативные службы региона сосредоточены на поиске заключенных. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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В Липецкой области шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии
#дпс
#водители
#сотрудники
#липецкая область
#тюрьма
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