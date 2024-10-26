Сбежавшие из липецкой колонии направлялись в Подмосковье и Узбекистан — МВД

Фото: istockphoto/blinow61
Сбежавшие из липецкой колонии заключенные направлялись в подмосковный регион и в Узбекистан.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала у себя в Telegram-канале фрагменты допроса заключенных. Таким образом из шестерых зэков за границу направлялись четверо, а в Подмосковье — еще двое.
Открыто уголовное производство о халатности в отношении должностных лиц.
Перед этим двоих нарушителей взяли под Тамбовом и двух — под Липецком. Один из них сопротивлялся при задержании.
Побег обнаружили 26 октября во время обхода территории колонии. Позже выяснилось, что сбежавшие сделали подкоп. Все заключенные — выходцы из Средней Азии.
Читайте также:
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых
Появилось видео задержания двух бежавших из липецкой колонии заключенных
Открыто уголовное производство о халатности в отношении должностных лиц.
Перед этим двоих нарушителей взяли под Тамбовом и двух — под Липецком. Один из них сопротивлялся при задержании.
Побег обнаружили 26 октября во время обхода территории колонии. Позже выяснилось, что сбежавшие сделали подкоп. Все заключенные — выходцы из Средней Азии.
Читайте также:
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых
Появилось видео задержания двух бежавших из липецкой колонии заключенных
Никита Кротов