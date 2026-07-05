В Калининграде пьяный водитель сбил семью на тротуаре, ребёнок скончался
В Калининграде автомобиль Mercedes под управлением нетрезвого водителя вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Семья шла по тротуару в тот момент, когда машина покинула проезжую часть. В результате наезда трёхлетний мальчик получил тяжёлые травмы. Врачи боролись за его жизнь, но спасти ребёнка не смогли — он скончался в больнице.
Женщина и второй ребёнок тоже пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Областная прокуратура уже организовала проверку по факту ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей. Водителя задержали, ему предстоит пройти медицинское освидетельствование и дать показания.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе в Подмосковье. В этой аварии серьёзно пострадали женщина и малолетний ребёнок.
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