Сбившему пиар-директора журнала «Москвичка» водителю вынесли приговор
Водителя грузовика «Камаз», сбившего пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую, приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщили в Мосгорсуде, пишет SHOT.
Помимо лишения свободы, 39-летнего Арама обязали выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Также суд запретил ему управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет.
Трагедия произошла 11 августа в центре Москвы. 29-летняя Екатерина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Ходынской улице в Пресненском районе, когда ее сбил грузовик. Пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу с переломом основания черепа и множественными ушибами.
Водитель скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали. В ходе разбирательства Арам заявлял, что не пытался скрыться: по его словам, он остановился, увидел, что девушке уже оказывают помощь, и уехал, будучи уверенным, что не сбивал ее.
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