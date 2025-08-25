В Коми медведь едва не растерзал человека

25 августа 2025, 22:47

В Коми медведь повредил мужчине руку при нападении

Фото: istockphoto/JMrocek

В Сыктывдинском районе Коми медведь напал на человека, сообщает агентство «Комиинформ».





ЧП случилось в лесу возле села Ыб. Пострадавший остался жив — по некоторым данным у него повреждена рука. В полицию мужчина не обращался. Животное пока на свободе. В администрации района попросили людей воздержаться от прогулок на природе.





«Огромная просьба, воздержаться от посещения леса и реки в Боргане — местечко Ёль (в районе бывших теплиц)», — сказано в материале.