В Коми медведь едва не растерзал человека

В Коми медведь повредил мужчине руку при нападении
В Сыктывдинском районе Коми медведь напал на человека, сообщает агентство «Комиинформ».
ЧП случилось в лесу возле села Ыб. Пострадавший остался жив — по некоторым данным у него повреждена рука. В полицию мужчина не обращался. Животное пока на свободе. В администрации района попросили людей воздержаться от прогулок на природе.
«Огромная просьба, воздержаться от посещения леса и реки в Боргане — местечко Ёль (в районе бывших теплиц)», — сказано в материале.
Ранее в Ханты‑Мансийском автономном округе местный житель наткнулся на молодого медведя на территории гаражного кооператива. Когда зверь приблизился на несколько метров, мужчина выглянул из‑за гаража, увидел его и быстро сел в машину — медведь, испуганный, ушёл с территории.